В понедельник, 9 июня, по новому стилю день ангела у Марианны, Марты, Марии, Кирилла, Алексея, Ивана и Александра. «НБН» рассказывает о значении и характере красивого мужского имени Алексей:

Алексей (с древнегреческого означает «защитник», «оберегающий») с детства доброжелателен к людям, имеет покладистый характер. Любое дело выполняет старательно, стремясь к совершенству, с удовольствием выполняет даже однообразную работу. Этот мужчина – человек с большими амбициями, может достигнуть хорошего положения в обществе.

Обладатель этого имени – хороший друг и товарищ, всегда верный муж, однако жена иногда может воспользоваться его доверчивостью. О своих детях будет заботиться больше, чем о себе.

9 июня, согласно народным верованиям, чтобы не отпугнуть от себя удачу и счастье, действуют такие запреты: нельзя заниматься тяжелым физическим трудом на земле, браться за новые дела без молитвы, заниматься домашними делами, убивать комаров после полудня, употреблять алкоголь, посещать кладбища, ссориться в семье, рассказывать свои планы на будущее.

Также в этот день не рекомендуется надевать одежду черного цвета – можете притянуть невзгоды.

Напомним, мы рассказывали о характере обладательницы имени Оксана.