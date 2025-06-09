OSINT-проект DeepState недавно сообщил, что войска Российской Федерации оккупировали села Кондратьевка и Алексеевка на Сумщине. Теперь захватчики находятся на расстоянии 20 километров от областного центра, поэтому со временем могут начать терроризировать город FPV-дронами.

Начальник ОВА в эфире «Суспільного» заявил, что БПЛА этого типа пока не долетают до Сум. FPV- дроны фиксируются ближе к линии боевого столкновения в регионе, пишет издание «НБН».

Чиновник отметил, что оккупационная армия Путина атакует областной центр ударными беспилотниками типа «Шахед» и недавно обстреляла город из РСЗО дальнего действия.

Накануне мэр заявлял, что пока нет оснований для эвакуации из Сум. В то же время людей вывозят из приграничных районов региона.

Как сообщалось, спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов ответил, действительно ли захватчики прорвались к админгранице Днепропетровской области.