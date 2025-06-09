В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на понедельник, 9 июня, подразделения ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили авиабазу «Саваслейка», которая расположена в Нижегородской области государства-террориста, информирует издание «НБН».

С начала полномасштабной войны захватчики используют этот аэродром для нанесения ударов по территории нашей страны. Отсюда регулярно взлетают сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал».

В результате прилета, по предварительной информации, на авиабазе «Саваслейка» поражены две единицы техники войск РФ, вероятно, это истребители МиГ-31 и Су-30/34. Результаты боевой работы ССО уточняются.

Напомним, что в ночь на 6 июня украинские беспилотники устроили «бавовну» в аэропорту Брянска, который россияне использовали в военных целях. По данным СМИ, в результате прилета вертолет Ми-8 уничтожен, Ми-35 – получил повреждения. В Defence Express оценили последствия удара.