Трегубов в эфире «Суспільного» заявил, что по состоянию на понедельник, 9 июня, войска Российской Федерации не дошли до админграницы Днепропетровщины. Видео, где захватчики якобы устанавливают флаг на границе региона – вражеское ИПСО.

По его словам, вражеских сил на территории области нет, хотя они очень активно пытаются прорваться в регион, информирует издание «НБН».

Военнослужащий рассказал, что россияне пытаются «продавить» оборону защитников в направлении административной границы Донетчины и Днепропетровщины, а на востоке – в сторону трассы Покровск-Константиновка для создания плацдарма для продвижения в Константиновку.

Напомним, 8 июня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев опроверг заявление МО РФ о «развитии наступления» армии Путина на Днепропетровщину.

Как сообщалось, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о намерении россиян создать в области «буферную зону».