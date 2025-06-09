В понедельник, 9 июня, президент сообщил о начале обмена пленными с РФ, который продлится в ближайшие дни. По его словам, в первую очередь сейчас будут возвращать раненых, тяжелораненых и тех, кто младше 25 лет, информирует издание «НБН».

Глава государства отметил, что процесс сложный, проводится работа на всех уровнях. Украинское руководство рассчитывает на реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты с представителями Москвы на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года, есть попавшие в плен в первые дни полномасштабной войны. Также большая часть тех, кто вернулся домой – пленные преимущественно 2000-х годов рождения.

В Координационном штабе рассказали, что среди военнопленных есть защитники Мариуполя, которые провели в плену больше 3 лет.

Напомним, в Минобороны Украины раскрыли детали о договоренностях с представителями РФ в Стамбуле 2 июня.