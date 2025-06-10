Начальник ГУР МОУ в интервью The War Zone рассказал, что КНДР благодаря помощи россиян значительно усилила свои баллистические ракеты KN-23. По его словам, теперь это оружие способно поражать цели со «смертельной» точностью, информирует издание «НБН».

Генерал напомнил, что первая партия ракет KN-23, которую Северная Корея передала РФ для применения в войне против Украины, была некачественной. Около половины снарядов отклонялись от траектории и иногда взрывались в воздухе.

Военачальник отметил, что с тех пор благодаря помощи россиян это оружие КНДР было усовершенствовано. У оккупационной армии Путина появился необходимый источник баллистики малой дальности.

Напомним, что Пхеньян передал Москве ракеты, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы для компенсации потерь оккупантов на фронте и поддержания высоких темпов обстрелов Украины.

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