Во вторник, 10 июня, по новому стилю день ангела у Антонины, Василия, Тимофея, Ивана, Александра, Семена, Макара, Павла, Николая и Алексея. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает, какой характер у обладателя имени Тимофей, которое встречается в разных государствах мира, особенно в странах с христианской культурой:

Тимофей (с древнегреческого означает «почитающий Бога») – миролюбивый, впечатлительный, самостоятельный, неусидчивый человек, который терпеливо добивается своих целей. Этот мужчина по-настоящему раскрывается в кругу близких людей.

Обладатель этого имени стремится завоевать положение в обществе и достичь высот в своей профессии. На руководящей должности – требовательный и справедливый, не позволит подчиненным относиться к работе несерьезно. Может построить успешный бизнес.

Тимофей женится довольно поздно, так как долго присматривает невесту: ему нужна скромная и спокойная девушка, которая сможет предугадывать его желания. Создав семью, станет замечательным мужем и отцом.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: отказывать в помощи, жадничать, устраивать ссоры, жаловаться на судьбу, плакать, купаться в открытых водоемах, собирать за столом нечетное количество гостей, одеваться наизнанку, выносить мусор, принимать подарки от незнакомцев.

Кроме того, сегодня не стоит смотреть в чужие окна – иначе придется отвечать за ошибки посторонних людей. Также незамужним девушкам не рекомендуется заглядывать в чужое зеркало – это может обернуться неудачами в личной жизни.

Напомним, мы рассказывали о характере обладателя имени Алексей.