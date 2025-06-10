Жмайло в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что ВС РФ действительно имеют частичное продвижение на Сумщине, в частности, они вплотную подошли к селу Юнаковка. В населенном пункте проходит трасса Курск – Рыльск, которую Силы обороны частично контролируют огнем.

По его словам, защитники усложняют логистику и передвижение врага контратаками в направлении Варачино – Новониколаевки, информирует «НБН».

Эксперт объяснил, что сейчас цель россиян – максимально приблизиться к поселку Хотинь и другим населенным пунктам на юге, чтобы развернуть там артиллерию и FPV-дроны для уничтожения гражданской инфраструктуры в Сумах.

В то же время, как отметил Жмайло, у армии Путина пока недостаточно сил для прорыва к областному центру или чтобы штурмовать его. Войска РФ теряют по 300-400 захватчиков за одно село. При столкновении с большими городами у врага возникают большие трудности, ему удается их оккупировать только после изнурительных боев.

Напомним, глава ОВА ответил, долетают ли российские FPV-дроны до Сум.