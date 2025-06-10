Представитель командования ВС ВСУ в комментарии изданию «РБК-Украина» сообщил, что в ходе атаки на нашу страну все ракеты войска Российской Федерации выпустили по столице.

Полковник рассказал, что большинство беспилотников-камикадзе оккупантов также летели именно на столицу, информирует издание «НБН».

Отметим, что сегодня ночью армия Путина нанесла один из крупнейших ударов по Киеву, последствия обстрелов зафиксированы в семи районах города. От вражеских ударов пострадали 4 человека.

В Воздушных силах ВСУ подсчитали, что оккупационная армия государства-террориста выпустила по нашей стране 322 средства воздушного нападения – 315 «Шахедов» и дронов-имитаторов, 5 крылатых «Искандер-К» и 2 баллистические ракеты KN-23.

По состоянию на 09:00 ППО обезвредила 284 цели: сбиты 213 ударных БПЛА и все ракеты, 64 дрона были подавлены РЭБ или локационно потеряны.

Напомним, в Одессе есть погибшие в результате массированной атаки ВС РФ.