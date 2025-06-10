Накануне в Сети распространилась фотография с надписью «Слава России» на теле защитника, которого освободили из плена. Юсов в эфире национального телемарафона подтвердил подлинность снимка, информирует издание «НБН».

Фото – соцмережі

Представитель ГУР МОУ рассказал, что кадр был сделан врачом во время осмотра в одном из региональных центров, где военнослужащие проходят реабилитацию. Медик не выдержал и сфотографировал надпись, выжженную на теле бывшего узника оккупантов, после чего опубликовал в интернете.

Представитель военной разведки отметил, что эта фотография – свидетельство того, через что проходят украинские военнослужащие в плену, поэтому важно, чтобы этот снимок увидели за пределами Украины.

Юсов уточнил, что это фото военного, которого вернули домой во время одного из предыдущих обменов пленными.

Отметим, 9 июня Украина и РФ начали новый этап обмена пленными. Президент Владимир Зеленский рассказал подробности процесса.