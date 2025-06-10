В Одесской областной прокуратуре сообщили, что, по данным следствия, ночью российские захватчики ударили по городу больше 10 дронами. Количество погибших возросло до 2 человек, известно о 9 пострадавших, пишет издание «НБН».

В результате удара по областному центру повреждены жилые дома, роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медклиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, автомобили. Правоохранители продолжают фиксацию разрушений на местах обстрелов.

Фото – t.me/odesa_prokuratura

Фото – t.me/odesa_prokuratura

Фото – t.me/odesa_prokuratura

Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.

В ДСНС Украины уточнили, что в результате ударов в Одессе вспыхнули пожары, в частности на территории зоопарка. Огнеборцы спасли 9 человек. На местах работали 108 спасателей, привлечены 27 единиц техники. В ликвидации последствий обстрелов присоединились добровольцы и пожарные подразделения НГУ.

Как сообщалось, начальник ОВА ответил, долетают ли FPV-дроны россиян до Сум.