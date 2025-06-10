В Одесской областной прокуратуре сообщили, что, по данным следствия, ночью российские захватчики ударили по городу больше 10 дронами. Количество погибших возросло до 2 человек, известно о 9 пострадавших, пишет издание «НБН».
В результате удара по областному центру повреждены жилые дома, роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медклиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, автомобили. Правоохранители продолжают фиксацию разрушений на местах обстрелов.
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.
В ДСНС Украины уточнили, что в результате ударов в Одессе вспыхнули пожары, в частности на территории зоопарка. Огнеборцы спасли 9 человек. На местах работали 108 спасателей, привлечены 27 единиц техники. В ликвидации последствий обстрелов присоединились добровольцы и пожарные подразделения НГУ.
Как сообщалось, начальник ОВА ответил, долетают ли FPV-дроны россиян до Сум.
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