По данным ресурса meteoagent, в среду, 11 июня, и в четверг, 12 июня, ожидаются магнитные бури зеленого уровня (K-index 2). В период солнечной активности низкой интенсивности метеозависимые люди не ощущают изменения в самочувствии, информирует издание «НБН».

Прогноз на протяжении дня может меняться, так как вспышки на солнце могут произойти в любой момент. По этой причине специалисты обновляют данные космической погоды каждые три часа.

Отметим, что стресс и тревога могут усиливать реакцию на магнитные бури, поэтому по возможности нужно избегать эмоциональных потрясений.

Также нужно придерживаться здорового образа жизни: высыпаться, не перегружать себя, следить, чтобы питание было полноценным, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью.

Кроме того, не стоит забывать о лечении, если у вас есть хронические заболевания: старайтесь добросовестно принимать медпрепараты, назначенные врачом.

Напомним, мы рассказывали, кто празднует именины 11 июня.