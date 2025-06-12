Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в Instagram-аккаунте астролога Лилии Викуловой, сейчас множество изменений фиксируется на планете и в жизнях людей, и, безусловно, такая тенденция коснется всех знаков Зодиака.

Исходя из слов Викуловой, предстоящий период принесет перемены в личной жизни, работе и даже скажется на настроении и общем состоянии. Вторая половина недели будет проходить под влиянием Полнолуния, из-за чего напряжение возрастет. Найти по-настоящему спокойные и благоприятные дни сложно — вокруг ожидается много суеты, обманов, перемен и шумных событий. Множество ситуаций может складываться не так, как хотелось бы.

Переход Меркурия в знак Рака, по мнению астролога, сделает мышление более эмоциональным. Это создаст хорошие условия для творческих процессов, но там, где необходимы логика и расчет, возможны трудности. Для многих неделя окажется эмоционально нестабильной, переживания могут быть преувеличенными.

Астролог подчеркнула, что этот период способен усилить внутренние страхи, включая опасения высказываться открыто и проявлять себя. Она рекомендовала не додумывать за других и выражать мысли четко и по существу.

Ранее мы писали о том, что астрологи указывали на знаки Зодиака, которые столкнутся с серьезными вызовами в середине июня.