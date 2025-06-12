В четверг, 12 июня, украинский лидер сообщил о втором этапе возвращения защитников из российского плена, согласно договоренностям делегаций Киева и Москвы в Стамбуле, информирует издание «НБН».

«Наши возвращаются домой», – написал глава государства в своем Telegram-канале, отметив, что все освобожденные военнослужащие нуждаются в лечении.

Лубинец рассказал, что в рамках возвращения тяжелобольных и тяжелораненых сегодня освободили воинов в составе ВСУ, в частности, ДШВ, ВМС, Морской пехоты, Воздушных сил, ГПСУ, Сил ТрО, НГУ и СБС. Среди них есть защитники Мариуполя.

По словам омбудсмена, все они находились в неволе, начиная с первых дней полномасштабной войны, часть из них считались пропавшими без вести. Самому старшему защитнику – 59 лет, самому младшему воину – 22 года.

Напомним, предыдущие этапы обмена пленными состоялись 9 и 10 июня.

Ранее у Буданова подтвердили подлинность фото с надписью «Слава России» на теле освобожденного из плена военнослужащего.