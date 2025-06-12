Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина», киберспециалистами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины проведена успешная атака на инфраструктуру одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири «Орион-Телеком».
Сетевые возможности компании «Орион-Телеком» интенсивно использовались силовыми структурами РФ для осуществления агрессивных действий против Украины. В частности, сейчас без связи и доступа к сети Интернет остался закрытый город, специализирующийся на добыче урановой руды.
Пресс-служба «Орион-Телеком» подтвердила возникновение технических сложностей из-за мощной DDoS-атаки, в результате которой перестали стабильно работать:
- 370 серверов;
- не менее 500 сетевых коммутаторов.
Кроме того, украинские хакеры удалили «бэкапы» (данные для восстановления), что затруднит интернет-провайдеру возобновление работы.
Ранее мы писали о том, что дроновая атака Украины остановила работу Тамбовского порохового завода в РФ.
Добавить комментарий