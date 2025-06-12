Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина», киберспециалистами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины проведена успешная атака на инфраструктуру одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири «Орион-Телеком».

Сетевые возможности компании «Орион-Телеком» интенсивно использовались силовыми структурами РФ для осуществления агрессивных действий против Украины. В частности, сейчас без связи и доступа к сети Интернет остался закрытый город, специализирующийся на добыче урановой руды.

Пресс-служба «Орион-Телеком» подтвердила возникновение технических сложностей из-за мощной DDoS-атаки, в результате которой перестали стабильно работать:

370 серверов;

не менее 500 сетевых коммутаторов.

Кроме того, украинские хакеры удалили «бэкапы» (данные для восстановления), что затруднит интернет-провайдеру возобновление работы.

Ранее мы писали о том, что дроновая атака Украины остановила работу Тамбовского порохового завода в РФ.