Шамшин в эфире национального телемарафона сообщил, что на Харьковщине армия Путина продолжает активные боевые действия, в частности в районе города Волчанск, информирует издание «НБН».

Ситуация вблизи населенного пункта остается сложной, по нему и окрестностям враг бьет из РСЗО, тяжелых огнеметных систем, артиллерии, атакует дронами.

В то же время, как заявил представитель ОТГВ «Харьков», угрозы прорыва фронта в области нет, ВС РФ не удается продвинуться вперед в районе города. Ежедневно в регионе россияне теряют личный состав в размере от полуроты до роты, что за неделю равно целому батальону.

По его словам, БПЛА сопровождают небольшие пехотные группы захватчиков численностью от 3 до 10 бойцов. Когда оккупанты сталкиваются с сопротивлением, они применяют ударные беспилотники, а разведывательные используют для корректировки артиллерийского огня.

Пресс-офицер также опроверг сообщения о критическом накоплении резервов РФ в приграничье.

Ранее в ОТГВ «Луганск» сообщили, что захватчики изменили тактику боев за Часов Яр.