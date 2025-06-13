Кемп в интервью «24 каналу» прокомментировал наступление российских оккупантов на Сумщине. По его словам, на это направление захватчики перебрасывают технику и вооружение с более «тихих» участков фронта, в частности с Крымского полуострова, где пока что нет угрозы от Сухопутных сил ВСУ, пишет «НБН».

Бывший командующий британских войск в Афганистане считает, что россияне не намерены останавливаться на создании «буферной зоны» на Сумщине, они стремятся получить контроль над областным центром и оккупировать как можно больше территорий региона.

Полковник отметил, что способность ВС РФ продвигаться вглубь страны будет зависеть от двух составляющих: сможет ли Украина нанести России существенный вред, например, как это было во время спецоперации СБУ «Паутина», а также продолжит ли Запад обеспечивать ВСУ всем необходимым и давить санкциями на агрессивное государство.

Как сообщалось, журналист и военнослужащий Юрий Бутусов объяснил, почему россияне начали активное наступление на Сумщине.