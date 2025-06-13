Бывший спикер Генштаба ВСУ в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» оценил способность россиян начать новое наступление на столицу. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает мечтать о захвате Киева, однако сейчас у него мало возможностей для реализации этого плана.

Эксперт считает, что в обозримой перспективе не стоит рассчитывать на то, что у врага появятся ресурсы для проведения такой масштабной операции, информирует издание «НБН».

Селезнев отметил, что в теории Москва может осенью провести в РФ массовую мобилизацию, собрать миллионы военных для начала нового наступления на украинскую столицу, однако ей будет нечем вооружить этих бойцов. Поэтому не стоит обращать внимание на страшилки о движении оккупантов в сторону Киева.

Как сообщалось, британский полковник рассказал, какие цели преследует Российская Федерация на Сумщине.