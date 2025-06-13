Ресурс meteoagent опубликовал прогноз солнечной активности на ближайшие дни. По данным специалистов, в пятницу, 13 июня, ожидается сильная магнитная буря (K-index 5,2).

Также геомагнитные возмущения красного уровня будут в субботу, 14 июня, (K-index 5,7) и в воскресенье, 15 июня, (K-index 4,7), информирует издание «НБН».

В эти дни влияние сильных магнитных бурь будет особо ощутимо для метеозависимых, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Могут возникнуть такие симптомы:

Головная боль;

Аритмия;

Гипертония;

Тахикардия;

Тошнота;

Чувство усталости;

Перепады настроения;

Бессонница/сонливость;

Скачки артериального давления.

В этот период важно вести здоровый образ жизни: поддерживать стабильный распорядок дня, придерживаться режима сна и питания, гулять на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, отказаться от сигарет, кофе, алкоголя и энергетических напитков.

Напомним, мы рассказывали, как назвать ребенка, рожденного 13 июня.