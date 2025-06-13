Ресурс meteoagent опубликовал прогноз солнечной активности на ближайшие дни. По данным специалистов, в пятницу, 13 июня, ожидается сильная магнитная буря (K-index 5,2).
Также геомагнитные возмущения красного уровня будут в субботу, 14 июня, (K-index 5,7) и в воскресенье, 15 июня, (K-index 4,7), информирует издание «НБН».
В эти дни влияние сильных магнитных бурь будет особо ощутимо для метеозависимых, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Могут возникнуть такие симптомы:
Головная боль;
Аритмия;
Гипертония;
Тахикардия;
Тошнота;
Чувство усталости;
Перепады настроения;
Бессонница/сонливость;
Скачки артериального давления.
В этот период важно вести здоровый образ жизни: поддерживать стабильный распорядок дня, придерживаться режима сна и питания, гулять на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, отказаться от сигарет, кофе, алкоголя и энергетических напитков.
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