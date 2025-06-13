Нардеп в эфире «Киев24» заявил, что войска страны-агрессора на Сумщине наступают и давят не из-за слабых фортификационных сооружений в области, информирует издание «НБН».

По его словам, это вообще не связанные вещи, оккупанты продвигаются в регионе, идут по трупам своих же, так как получили соответствующий приказ от главы Кремля.

Федиенко объяснил, что окопы, минные поля, фортификации создают сами военнослужащие или военные администрации по проектам от военных. То есть, не местные власти определяют, где должен быть противотанковый ров или блиндаж.

В то же время, как отметил нардеп, в войне с РФ намного важнее иметь в арсенале дальнобойное оружие, оружие массового уничтожения, которое будет останавливать оккупантов еще на подступах к фортификациям.

Как сообщалось, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев оценил способность ВС РФ начать новое наступление на Киев.