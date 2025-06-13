Как пишет «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального банка Украины, на днях зафиксирована новая мошенническая кампания по массовой рассылке электронных писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное уведомление от НБУ.

Киберпреступники активно рассылают украинцам электронные письма с различных адресов, маскируя их под официальную переписку Национального банка Украины (НБУ). В подписи злоумышленники указывают поддельный e-mail — [email protected], визуально схожий с настоящим доменом НБУ.

В НБУ подчеркивают, что подобные письма являются «фишинговыми» и представляют опасность для безопасности данных. Пользователей предостерегают: нельзя открывать вложения из таких писем или переходить по встроенным ссылкам — это может привести к установке вредоносного ПО или краже личной информации.

Специалисты напоминают: официальные электронные письма от НБУ приходят только с корпоративных адресов, домен которых заканчивается на @bank.gov.ua. Если домен отличается — это однозначно мошенничество.

Фото — t.me/nbu_ua

Дополнительно эксперты советуют включить двухфакторную аутентификацию на почтовых сервисах и использовать актуальное антивирусное ПО, чтобы снизить риск заражения устройства вредоносными программами

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики напоминали, как восстановить пенсионное удостоверение.