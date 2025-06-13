Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что наша страна не отдает на обмен оккупантов, которые совершили тяжкие преступления, в частности, изнасилования и убийства гражданских.

По его словам, сейчас установлено 18 таких захватчиков, сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Слідство.Інфо».

Белоусов подчеркнул, что это принципиальная позиция нашей страны, ведь у россиян должен быть страх перед ответственностью, а преступники должны быть наказаны.

Представитель Офиса Генпрокурора отметил, что родные убитых должны дать разрешение на обмен преступника на украинских военнопленных. Также вопрос передачи таких оккупантов РФ будет зависеть от того, сколько защитников предложит российская сторона взамен.

Как сообщалось, 12 июня состоялся обмен пленными с РФ, о чем сообщил президент Владимир Зеленский. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности.