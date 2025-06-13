Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное пресс-офицером 24 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Олега Петрасюка в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», захватчики слишком активизировались в городе Часовой Яр (является приоритетной целью для противника).

Исходя из слов Петрасюка, в городе возросло количество российских FPV-дронов, в том числе, оптоволоконных — подобные беспилотники затруднительно своевременно обнаружить и уничтожить без специальных средств.

Военный добавил — вышеописанный тип дронов используются, в основном, для поражения техники, которая в городе сейчас практически не появляется, — ни украинская, ни вражеская. Впрочем, потребность защитников Часового Яра в мобильных (для установки на автотранспорт) средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остается критической, поскольку необходимо перевозить грузы, не чувствуя себя «на пороховой бочке».

Петрасюк резюмировал:

…Чтобы не позволить дрону поразить авто, нужен мощный РЭБ. Это — защита и уверенность в том, что ты доедешь.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, у каких населенных пунктов Сумщины продвинулись оккупанты.