Как информирует «НБН», именно на этих выходных удача будет на стороне тех, кто умеет прислушаться к «внутреннему голосу» и довериться интуиции.

Суббота, 14 июня, пройдет под влиянием второй половины 18 «лунных суток» — период хоть и будет менее активным, чем его начало, но сохранит высокий энергетический потенциал. Важно не поддаваться чужому влиянию и оставаться самостоятельным в принятии решений — именно так можно избежать ненужных конфликтов и сохранить внутренний баланс.

В воскресенье, 15 июня, созвездия и планеты советуют максимально ограничить контакты с людьми, способными вызвать раздражение или стресс. Это день для тех, кто ищет гармонию и предпочитает отдых в уютной домашней атмосфере. Астрологи подчеркивают: именно отказ от суеты поможет избежать эмоциональных срывов и открыть путь к внутреннему спокойствию.

Для Дев эти выходные станут особенно удачными. Судьба предоставляет шанс наладить отношения с теми, с кем раньше было сложно найти общий язык. Примирение станет не просто жестом доброй воли, но и источником душевной радости. Романтическая атмосфера добавит легкости и тепла, а гармония в отношениях подарит чувство внутреннего успеха.

Скорпионы могут стать настоящими счастливчиками на этих выходных. Велика вероятность получить долгожданные новости, особенно связанные с близкими — детьми или младшими родственниками. Успехи в учебе, спорте, работе или творчестве порадуют и вдохновят. Позитивные эмоции этих дней станут мощным зарядом для будущих достижений.

Для Козерогов выходные окажутся удачным временем для осознания новых карьерных горизонтов. Пусть это будет не работа, а лишь размышления, но именно сейчас можно увидеть перспективы, которые раньше оставались незамеченными. Планы, рожденные в эти дни, могут привести к заметному профессиональному росту и даже финансовым успехам. Главное — довериться своим амбициям и верить в результат.

Ранее мы писали о том, что астролог предупреждала о рисках для всех знаков Зодиака во второй половине недели.