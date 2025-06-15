Как информирует «НБН», астрологи советуют не торопить события и внимательно следить за подсказками интуиции в период с 16 по 22 июня.

В первой половине недели Овны рискуют столкнуться с остаточным напряжением прошлых дней — лучше не планировать важные встречи и не принимать резких решений. Зато ближе к выходным энергия и целеустремленность вернутся на максимум.

На этой неделе Тельцы почувствуют стабильность и уверенность. Особенно удачным может стать вторник — он подойдет для переговоров и творческих проектов. В целом неделя хороша для размеренной, продуманной работы.

Для Близнецов неделя станет удачным временем для творческих задач и новых идей. Интуиция поможет в самых неожиданных моментах. Главное — не поддаваться эмоциям в пятницу, когда логика может временно отступить.

Ракам стоит сосредоточиться на завершении начатых дел — особенно в первой половине недели. Новые проекты пока лучше отложить. Выходные будут благоприятны, но не для рабочих задач, а для отдыха и восстановления.

Львам предстоит преодолеть внутренние и внешние противоречия: сильные аспекты придают энергии, но могут возникать и серьезные преграды. Ваша стойкость сыграет решающую роль.

С приходом Марса (утра вторника) Девы почувствуют прилив сил. До августа энергии будет достаточно — важно лишь направить ее в нужное русло. Неделя благоприятна для четких планов и практичных решений.

Весам стоит сбавить темп и не пытаться решать все в одиночку. Поддержка единомышленников и умение договариваться помогут добиться большего, чем силовое давление.

Скорпионам предстоит важная неделя: крупные начинания, стратегические решения и первые шаги к долгосрочным целям будут особенно результативны. Четверг обещает стать ключевым днем.

Стрельцам предстоит сделать выбор: идти медленно, но стабильно, или рваться вперед, рискуя потратить больше сил. Оба пути возможны, но первый может быть проще.

Для Козерогов неделя благоприятна для общения с партнерами и укрепления рабочих связей. Взаимодействие с начальством или решение официальных вопросов пока лучше отложить.

До середины недели Водолеям стоит избегать авантюр и беречь здоровье. Затем начнется благоприятный период, особенно для творческих начинаний. Четверг обещает быть продуктивным.

Рыбам лучше не торопиться с решениями. Неделя не поддерживает поспешных шагов, зато поощряет вдумчивый подход и стабильное продвижение. Среда и четверг подойдут для конструктивных действий.

Ранее мы писали о том, что астрологи называли знаки Зодиака, которым невероятно повезет 14 и 15 июня.