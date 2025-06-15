Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале исполняющего обязанности главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимира Когута, большая часть вражеских целей была уничтожена силами и средствами нашей противовоздушной обороны.

Исходя из слов Когута, на территории Кременчугской общины, под российский удар попал ряд объектов энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, радением фрагментов «Шахеда» повреждены постройки частного жилого домовладения, автомобиль и линия электропередач. Также, в результате прямых попаданий и падения обломков дронов-камикадзе, в районе возникло несколько пожаров, которые были оперативно локализованы подразделениями «чрезвычайников».

На территории Чутовской общины, обломками сбитых «Шахедов» повреждены жилые дома и автотранспортные средства.

Чиновник резюмировал:

…К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

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