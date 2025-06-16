В понедельник, 16 июня, по новому церковному календарю день ангела у Тихона, Михаила, Константина и Петра. «НБН» рассказывает о значении имени Константин, которое имеет древние корни и историческое значение:

Константин (с латинского означает «неизменный», «постоянный», «стойкий») – сильный духом, напористый, терпеливый, решительный, целеустремленный человек, который притягивает окружающих своей таинственностью. Костя долго обдумывает каждое свое действие, способен на смелые поступки.

В работе обладатель этого имени либо будет стремиться занимать руководящие должности и продвигаться по карьерной лестнице, либо выберет творческую профессию. Удачно выбранная сфера деятельности станет для него главным увлечением в жизни.

В отношениях с женщинами этот мужчина очень щедрый, будет постоянно радовать любимую подарками. Вступив в брак, займет роль лидера, будет принимать все решения самостоятельно.

16 июня, согласно народным верованиям, чтобы не навлечь на себя беды, болезни или неприятности, запрещено: трудиться на огороде или в поле, сеять, рубить деревья, косить траву, работать физически, брать или давать деньги в долг, шить, стричь волосы, выпекать изделия с маслом или из дрожжевого теста.

Также в этот день нельзя шуметь и громко разговаривать – такие действия могут отогнать согласие и счастье из дома.

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