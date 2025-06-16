Мусиенко в эфире национального телемарафона заявил, что на территории Днепропетровщины нет войск страны-агрессора, однако оккупанты будут пытаться превратить админграницу с Донетчиной в Синельниковском районе области в «серую зону», информирует издание «НБН».

По его словам, цель летне-осенней наступательной кампании «второй армии мира» – захват всей Донецкой области. Сейчас войска РФ сконцентрованы на оккупации Покровска и близлежащего плацдарма.

Атаками в Синельниковском районе Днепропетровщины россияне намерены создавать проблемы в логистике и обеспечении подразделений Сил обороны Украины, которые воюют на Покровском направлении, применяя авиацию и дроны. Также туда будут заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы, для выявления позиций ВСУ и нанесения точечных ударов.

Эксперт сомневается, что захватчикам удастся закрепиться на Днепропетровщине и развить успех, ведь в регионе им придется передвигаться по открытым местностям и не будет где спрятаться.

Напомним, аналитики ISW заявили, что ВС РФ пытаются зайти на территорию области с трех направлений.