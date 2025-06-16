Движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта стрічка» сообщило, что в Геническе, который захвачен ВС РФ с 2022 года, оккупационная администрация запретила горожанам отдыхать на основном пляже после 09:00 «ради собственной безопасности», информирует издание «НБН».

На оккупированном побережье Азовского моря захватчики готовятся принимать туристов из страны-агрессора и хотят свести до минимума контакты местного населения с отдыхающими из РФ и иммигрантами.

Россиянам рассказывают о прекрасных условиях на захваченных украинских территориях и оккупационные «власти» не хотят портить картинку «неблагонадежным» местным населением.

Отметим, что Геническ расположен относительно далеко от линии фронта, однако там периодически ощущается войны. В начале месяца в районе города был нанесен удар по электроподстанции, в результате серьезных повреждений объекта оккупированная Херсонщина осталась без света.

Напомним, в мае главарь «ДНР» Денис Пушилин предложил РФ «законсервировать» разрушенные районы на Донетчине и показывать их туристам.