В СВР заявили, что РФ готовит провокацию против пленных украинцев и их семей на последние дни обмена, по предварительной информации на пятницу, 20 июня, информирует издание «НБН».

Решение о начале соответствующей кампании принял лично кремлевский диктатор Владимир Путин, руководит ее реализацией один из его первых заместителей. К провокации привлечены все пропагандисты, военкоры и блогеры РФ, а также пророссийские медиа в Европе.

В разведке объяснили замысел врага: Москва такими действиями хочет вызвать возмущение и панику среди жителей Украины, а также переложить ответственность на Киев.

Рупоры Кремля разгоняют в медиа сообщения о том, что украинское руководство якобы отказывается принимать тела своих погибших, до сих пор не возвратило тела почти 6000 защитников, из-за чего родственникам придется ждать еще.

Завершающий этап циничной провокации государства-террориста – вброс в средства массовой информации ложных списков идентифицированных РФ погибших воинов Сил обороны и гражданских украинцев.

Как сообщалось, в Офисе Генпрокурора рассказали, какие категории пленных захватчиков Украина не отдает на обмен.