Глава Центра изучения оккупации сообщил, что, пока мир отвлекается на события на Ближнем Востоке, российские захватчики ускоренными темпами роют дорогу вокруг Мариуполя Донецкой области, информирует издание «НБН».
По его словам, это не просто «объездная» дорога – она будет связывать все новые базы «второй армии мира» с быстрым выездом по всем направлениям, минуя Мариуполь и городские дороги.
Андрющенко прогнозирует, что захватчики не закончат строительство дороги в этом году, однако скорость их работы поражает.
Бывший советник мариупольского мэра объяснил, что быстрой реализации российского плана мешает «пикирующая» экономика страны-агрессора, ведь в начале полномасштабной войны этот проект обслуживался большим количеством участников, но теперь процесс создания дороги замедлился. Напомним, в начале месяца Андрющенко сообщил о тайном строительстве захватчиков вблизи Мариуполя.
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