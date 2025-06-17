Глава Центра изучения оккупации сообщил, что, пока мир отвлекается на события на Ближнем Востоке, российские захватчики ускоренными темпами роют дорогу вокруг Мариуполя Донецкой области, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

По его словам, это не просто «объездная» дорога – она будет связывать все новые базы «второй армии мира» с быстрым выездом по всем направлениям, минуя Мариуполь и городские дороги.

Фото – t.me/andriyshTime

Андрющенко прогнозирует, что захватчики не закончат строительство дороги в этом году, однако скорость их работы поражает.

Бывший советник мариупольского мэра объяснил, что быстрой реализации российского плана мешает «пикирующая» экономика страны-агрессора, ведь в начале полномасштабной войны этот проект обслуживался большим количеством участников, но теперь процесс создания дороги замедлился. Напомним, в начале месяца Андрющенко сообщил о тайном строительстве захватчиков вблизи Мариуполя.