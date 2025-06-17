Во вторник, 17 июня, по новому церковному календарю день ангела у Пелагеи, Дины, Кирилла, Максима, Иосифа, Никиты и Клима. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Максим, которое распространено во многих странах мира:

Максим (с латинского «самый большой», «величайший») – уверенный в себе, упрямый, категоричный, вспыльчивый человек, который готов идти на уступки только ради близких. Этот мужчина коммуникабельный, умеет преподнести себя, поэтому обзаводится большим кругом друзей, из которого он извлекает материальные выгоды.

Работа для обладателя этого имени – всего лишь способ заработка, он не рвется к особым высотам, при этом трудиться за маленькую зарплату не будет. Макс редко полностью посвящает себя профессии и карьере.

Этот мужчина привлекает представительниц противоположного пола своими галантными манерами и чувством юмора, однако серьезные отношения начинает поздно, вступает в брак после 30 лет.

В семье Максим будет помогать жене в быту, он не делит домашние обязанности на «мужские» и «женские». Будет уделять много внимания детям и заниматься их воспитанием.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: заниматься тяжелым физическим трудом, давать деньги в долг, суетиться, спешить, ссориться, выяснять отношения, повышать голос, сплетничать, жадничать, завидовать, оставаться вечером наедине.

Также сегодня не рекомендуется заниматься ремонтом и строительством – эти дела не принесут желаемого результата.

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