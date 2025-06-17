Представитель командования ВС ВСУ в эфире национального телемарафона прокомментировал комбинированные обстрелы Украины в ночь на вторник, 17 июня, информирует издание «НБН».

По его словам, города нашей страны пережили настоящий террор. ВС РФ применили 440 беспилотников, из них около 280 – дроны-камикадзе «Шахед». Также россияне использовали для обстрелов 32 ракеты: аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал», крылатые Х-101 и «Калибр», авиационные Х-59/Х-69 и противорадиолокационную Х-31П. ПВО обезвредила 428 целей.

Игнат отметил, что основным направлением удара оккупантов была столица Украины. Огромное количество беспилотников окружали город с разных сторон. Также в Киеве обнаружили фрагменты кассетных снарядов.

Полковник уточнил, что прилеты зафиксированы в 10 локациях в разных регионах Украины, на 34 локациях – последствия в результате падения обломков средств воздушного нападения.

Говоря о тактике войск РФ, представитель ВС ВСУ сравнил ночные обстрелы Украины с событиями на Ближнем Востоке, когда на Израиль летели сотни баллистических ракет.

Напомним, масштабный ночной удар по столице прокомментировал президент Владимир Зеленский.