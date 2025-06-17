Войтенков в эфире «Суспільного» заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на Новопавловском направлении в селе Багатир Донецкой области, там нет существенных продвижений армии Путина, информирует издание «НБН».

Напомним, что еще в прошлом месяце Министерство обороны РФ заявило о «захвате» населенного пункта, который в реальности по-прежнему контролируется защитниками.

По его словам, на этом направлении оккупанты за прошедшие сутки провели 28 штурмов. Перед тем, как вражеская пехота идет в атаку, россияне сбрасывают на село КАБы, бьют из артиллерии, минометов и дронами. Контактные бои почти не происходят.

Представитель 33-й ОМБр отметил, что село Багатир и другие прифронтовые населенные пункты регулярно страдают от многочисленных авиационных ударов ВС РФ – ежедневно бывает до 4-6 атак. Эти обстрелы существенно усложняют логистику.

В селе буквально идет борьба за каждый дом, россияне идут на штурмы малыми пехотными группами по 1-2 бойца. Иногда оккупанты используют мотоциклы, однако передвижение становится для них вызовом, так как защитники минируют дороги. Кроме того, Силы обороны эффективно уничтожают врага на таком транспорте.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов раскрыл цели ВС РФ на Сумщине и Донетчине.