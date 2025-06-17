Жирохов в эфире в эфире Radio NV прокомментировал ситуацию на Сумщине и Донетчине, где оккупационная армия Путина продолжает наступление, информирует издание «НБН».

По его словам, в Донецкой области ВС РФ сконцентрировали большое количество резервов. Цель врага в регионе – прорваться к административной границе с Днепропетровщиной и захватить Константиновскую агломерацию.

Тактика штурмов на мотоциклах работает у оккупантов вблизи границы с Днепропетровской областью, так как там незначительное количество лесополос, за которые могут зацепиться защитники. При этом в районе Константиновки будут происходить бои за каждый населенный пункт, за которые украинские воины держатся довольно успешно.

Комментируя ситуацию на Сумщине, эксперт отметил, что изначально россияне не были нацелены на оккупацию областного центра. Жирохов объяснил, что на этом направлении у врага есть две тактические цели.

Во-первых, захватчики хотят перерезать дорогу Юнаковка-Суджа, чтобы лишить возможности ВСУ осуществлять логистику подразделений, которые воюют на Курщине. Во-вторых, россияне хотят подобраться к Сумам на расстояние для обстрелов из РСЗВ.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко оценил возможность захода российских войск на Днепропетровщину.