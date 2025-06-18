Представитель Военно-морских сил ВСУ в эфире «Эспрессо» прокомментировал активизацию ракетоносителей ЧФ РФ. По его словам, российские захватчики в июне использовали их уже дважды, информирует издание «НБН».

Плетенчук напомнил, что до этого захватчики в Черном море применяли 8 кораблей с более 50 пусковыми установками обычно раз в месяц. Спикер ВМС Украины считает, что, россияне, вероятно, с помощью ракетоносителей ЧФ пытаются компенсировать резкую нехватку самолетов.

Капитан отметил, что это его предположение, поскольку возможности оккупационных войск страны-агрессора в море в принципе остаются неизменными.

Отметим, что в ходе масштабной комбинированной атаки на Украину оккупационная армия Путина применила 472 средства воздушного нападения. В частности, захватчики выпустили 4 крылатых ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

Как сообщалось, Плетенчук объяснил, зачем россияне в оккупированном Крыму ежедневно переставляют свои корабли.