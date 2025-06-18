Авраменко в своем экспресс-уроке развеял распространенные сомнения в употреблении слов «телефонувати» и «дзвонити», рассказав, как отличается их значение в украинском языке, информирует издание «НБН».
По словам эксперта, единственный правильный вариант – «телефонувати». Форма свершившегося вида (что сделать?) – «потелефонувати», однако в разговорном варианте допустимо говорить «зателефонувати».
Языковед допустил использование слова «дзвонити», однако его основное значение – вызывать звуки, ударяя в колокол или нажимая на дверной звонок.
Поэтому все же лучше использовать слово «телефонувати», если вы намерены связаться с кем-то по телефону. Например:
Зателефонуй йому негайно, він чекає;
Потелефонуй бабусі;
Нам перетелефонували зі школи;
Телефонуй подрузі зараз.
Напомним, мы объясняли, что означает сленговое слово «краш» и перечисляли синонимы этого неологизма в украинском языке.
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