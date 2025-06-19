Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, по мнению астролога Натали Сонжи, только для Раков начинается период необычайного везения — все благодаря восхождению Юпитера, который впервые за последнее 12-летие входит в этот знак Зодиака.

По словам Сонжи, после непростого начала года Раки наконец получат шанс на обновление, ощутив приток необходимой позитивной энергии. В частности, у этого знака было очень тяжелое начало года, поскольку планета Марс была ретроградной.

Поддержка Юпитера будет сопровождать Раков фактические до конца июня следующего года, открывая двери для перемен в личной жизни, карьерных амбициях и ускоряя процесс саморазвития.

Как полагает астролог Мэй, именно этим летом Раки снова окажутся в центре внимания, и смогут полноценно переродиться, что является дополнительным признаком роста, признания, и приливом уверенности — окружающие чаще станут обращаться к этому знаку за руководством.

Если раньше Раки могли ощущать себя в тени, теперь пришло время заявить о себе. Причем это касается не только личных достижений — многих потянет к оказанию помощи другим, исцелению и новым знаниям о себе.

В профессиональной сфере тоже ожидаются перемены: здесь на первый план выйдет не столько карьерный успех, сколько ощущение смысла и влияния, и дело не в статусе, а скорее в желании побыстрее достичь цели. При этом, влияние Нептуна и Сатурна в 10 доме поможет выстроить приоритеты и лучше понять собственные желания.

Исходя из слов астролога Галь Э. Сассона, Ракам следует доверять своему «внутреннему голосу»:

…Вы можете чувствовать неуверенность в профессиональном направлении, но верьте, что интуиция приведет вас к правильному призванию.

Ранее мы писали о том, что ожидает все знаки Зодиака до конца это недели, 22 июня.