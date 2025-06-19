В четверг, 19 июня, по новому церковному календарю день ангела у Оксаны, Степана, Василия, Федора, Григория, Семена, Никиты и Ивана. «НБН» рассказывает интересное о характере обладателя имени Степан, которое широко распространено в славянских странах:

Степан (с древнегреческого означает «корона», «венок», «венец») имеет сильный характер, который привлекает других. Он не дает пустых обещаний, полон чувства собственного достоинства и уверенности в своих способностях.

Обладатель этого имени любит и умеет работать, профессию выбирает всерьез и надолго, достигая успехов в своей сфере деятельности. Трудности его не пугают, если он видит за ними достойный результат.

Этот мужчина в семейной жизни будет защитой и опорой для близких. Он заботливый и хозяйственный, также любит проводить много времени с детьми.

19 июня считается благоприятным днем для начала любых дел, а также для раздачи долгов – стоит вернуть хотя бы небольшую часть, чтобы деньги умножились, и в доме был достаток.

В то же время сегодня, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: завидовать, одалживать деньги, жадничать, ругаться, оскорблять кого-то, распространять сплетни, отказывать в помощи, работать на земле, пасечникам пересчитывать пчел.

Напомним, мы раскрывали тайну имени Дарья.