Ресурс meteoagent сообщает, что в четверг, 19 июня, солнечная активность будет низкой, зеленого уровня (K-index 2,3), однако уже в пятницу, 20 июня, ожидаются сильные магнитные бури (K-index 5).

Завтра в зоне риска будут метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные, информирует издание «НБН».

Они могут столкнуться с такими симптомами, как усталость, снижение работоспособности, перепады настроения, нарушения сна, скачки артериального давления, головные боли, тошнота, тахикардия, гипертония, аритмия, боли в груди, головокружение, потеря сознания, боль в мышцах и суставах.

Стоит отметить, что реакция на солнечную активность индивидуальна, не все люди испытывают в этот период одинаковые симптомы.

Чтобы снизить негативное влияние сильной магнитной бури, нужно вести здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, придерживаться стабильного распорядка дня, избегать эмоциональных потрясений, отказаться от вредных продуктов, сигарет, не злоупотреблять кофе, спиртными и энергетическими напитками, гулять на свежем воздухе, поддерживать уровень гидратации в организме.

Напомним, мы рассказывали, почему 19 июня – благоприятный день для раздачи долгов.