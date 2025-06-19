Представитель военной разведки Украины в эфире национального телемарафона заявил, что наша страна и Российская Федерация продлят обмен телами в другом режиме. Теперь процесс репатриации не будет привязан к переговорам в Стамбуле, информирует издание «НБН».

Юсов сообщил, что Украина получила от РФ тела 6000 погибших, как утверждают в государстве-террористе, граждан нашей страны, в частности защитников. Сейчас продолжается процесс идентификации и проверки, работа в этом направлении не закончена.

Напомним, делегации Киева и Москвы в ходе второй встречи в Стамбуле 2 июня договорились провести масштабный обмен телами погибших в формате «6000 на 6000».

11 июня наша страна вернула 1212 тел защитников, 13 июня –1200 тел украинцев, большинство из которых воины, 14 и 15 июня – 1200 тел погибших граждан Украины.

Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, две стороны провели новый обмен пленными. Президент Владимир Зеленский и омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказали детали.