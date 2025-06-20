В пятницу, 20 июня, по новому церковному календарю именины у Федора, Ивана и Иннокентия, не забудьте поздравить их с днем ангела. «НБН» раскрывает характер обладателя имени Федор:

Федор (с древнегреческого означает «Божий дар», «дарованный Богом») – ответственный, внимательный, добродушный, неконфликтный мужчина. Его главная черта – человеколюбие. Всего добивается в жизни сам.

В работе обладатель этого имени часто становится профессионалом своего дела, благодаря уравновешенности, целеустремленности и организованности. Ему важно, чтобы его дело приносило пользу. Построение карьеры для Федора – не приоритет.

Этот мужчина легко завоевывает сердца представительниц противоположного пола, однако ему важно найти ту, с которой у него будет духовное единение. К созданию семьи подходит очень ответственно, станет верным и заботливым мужем.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: есть мясо птиц, кроме перепела, убивать пауков, употреблять алкоголь, переедать, заниматься тяжелым физическим трудом, считать деньги, отправляться в дорогу, если сомневаетесь в цели поездки, начинать важные дела, выяснять отношения, ругаться, сплетничать, злословить, завидовать, гадать, заниматься магией.

Также сегодня не стоит признаваться в любви, иначе чувства исчезнут или останутся без ответа. Кроме того, не рекомендуется находиться в толпе или больших скоплениях людей – возрастает риск опасностей и конфликтов.

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