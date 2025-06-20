В ГУР МОУ заявили, что более 45% офицеров «второй армии мира», находящихся в составе резервных подразделений Южного военного округа ВС России, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу, информирует издание «НБН».

Украинская военная разведка обнаружила факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части в документах, подписанных начальником штаба ЮВО РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько. Из них как минимум 200 командиров назначили, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Кроме того, эти «резервисты» самовольно покидают места службы.

У Буданова объяснили, что перевод офицеров в тыловые части и их уход в СОЧ – свидетельство кризиса и деморализации в командном составе оккупационных войск страны-агрессора.

Как сообщалось, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал российские заявления о том, что у Украины недостаточно пленных захватчиков для проведения обменов.