Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, опубликованную в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, в начале июня «освободители» лишь стремились сохранить темпы штурмовых действий, а во второй декаде месяца — интенсифицировали атаки на ряде направлений.

Согласно данным аналитиков, текущий месяц остается активным на всех фронтовых участках — в мае ежесуточное количество штурмов составляло 184, но в этом месяце — 186.

Также, российско-оккупационная армия 5 суток подряд (10-14 июня) проводила более 200 штурмов в сутки, но активнее всего захватчики в июне пытаются наступать на:

Покровском направлении — 32 процента от общей численности атакующих действий;

Курско-Сумском направлении — 16,4 процента;

Новопавловском направлении — 15 процента;

Лиманском направлении — 10,3 процента;

Торецком направлении — 9,5 процента.

Суммарно, на вышеописанные направления приходится 83 процентов всех вражеских штурмов.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали о снижении активности российских штурмовых групп в приграничье Сумщины.