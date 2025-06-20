Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, опубликованную в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, в начале июня «освободители» лишь стремились сохранить темпы штурмовых действий, а во второй декаде месяца — интенсифицировали атаки на ряде направлений.
Согласно данным аналитиков, текущий месяц остается активным на всех фронтовых участках — в мае ежесуточное количество штурмов составляло 184, но в этом месяце — 186.
Также, российско-оккупационная армия 5 суток подряд (10-14 июня) проводила более 200 штурмов в сутки, но активнее всего захватчики в июне пытаются наступать на:
- Покровском направлении — 32 процента от общей численности атакующих действий;
- Курско-Сумском направлении — 16,4 процента;
- Новопавловском направлении — 15 процента;
- Лиманском направлении — 10,3 процента;
- Торецком направлении — 9,5 процента.
Суммарно, на вышеописанные направления приходится 83 процентов всех вражеских штурмов.
Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали о снижении активности российских штурмовых групп в приграничье Сумщины.
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