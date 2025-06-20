Шамшин в эфире национального телемарафона сообщил, что ситуация в Харьковской области остается сложной: войска страны-агрессора давят в районе города Волчанск и поселка Двуречная, практически ежедневно на этих участках фронта захватчики проводят штурмы.

По его словам, на этом направлении оккупанты не испытывают недостатка в живой силе. Враг накапливает ресурсы сразу, когда находит слабое место, информирует издание «НБН».

Представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» заявил, что накопление сил ВС РФ достаточно серьезно, однако сейчас не фиксируется создание группировок, которые способны прорвать фронт в регионе и создать угрозу для областного центра.

Как сообщалось, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал о ситуации на Сумском направлении. По его словам, в приграничье области снизилась активность штурмовых групп армии Путина.