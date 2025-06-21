Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YourTango, вопреки напряженному началу, в период которого Юпитер сформирует квадрат с Сатурном, влияние удачи будет особенно ощутимо для четырех знаков Зодиака: Раков, Весов, Козерогов и Овнов.

Для представителей знака Рака этот период открывает множество перспектив, особенно в деловой и личной сферах. Благоприятное воздействие Юпитера добавляет решимости и вдохновения для воплощения новых идей. Новолуние 25 июня станет символической отправной точкой для важных начинаний, установления новых контактов и роста. Поддержка Сатурна усилит стремление к стабильности, а гармония Меркурия с Венерой создаст отличные условия для финансовых решений и плодотворного общения. Полнолуние 10 июля принесет ясность в отношения с партнерами и поможет укрепить доверие.

Для Весов вторая половина июня принесет заслуженное признание и первые плоды предыдущих усилий. Особенно перспективно время для карьерных достижений. Впрочем, потребуется сохранять баланс в личных контактах. Влияние Венеры и Урана в знаке Близнецов пробуждает интерес к новым знаниям, идеям и расширению горизонтов. Поддержка Плутона усилит процессы внутренних перемен, помогая четко определить, что действительно важно именно сейчас.

Уроженцам знака Козерога сезон Рака напомнит о сфере партнерства — как личного, так и профессионального. Новолуние даст возможность заложить фундамент для долгосрочных и крепких отношений. Венера вместе с Ураном подскажут нестандартные подходы к управлению финансами и ресурсами. Полнолуние 10 июля, проходящее в знаке Козерога, предоставит шанс переосмыслить цели, а дисциплина Сатурна направит энергию на восстановление порядка в жизни и укрепление самооценки.

Для Овнов наступает период, связанный с домом, семьей и внутренним комфортом. Это хорошее время для освобождения от старых эмоций и налаживания более теплых отношений с близкими. Новолуние в знаке Рака послужит точкой отсчета для перемен. Уже с 26 июня влияние Меркурия активирует творческую сторону личности, а присутствие Урана и Венеры в Близнецах откроет перед Овнами новые знакомства и нестандартные идеи. Полнолуние 10 июля поможет взглянуть на собственные цели под другим углом и лучше понять истинные желания.

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