В понедельник, 23 июня, по новому церковному календарю, день ангела у Елены, Игната, Николая, Дениса, Петра, Захара, Павла, Дмитрия, Никиты и Макара. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателя имени Николай:

Николай (с древнегреческого означает «победитель народов») – целеустремленный, волевой, энергичный, ответственный, серьезный, сообразительный человек, который склонен много трудиться и генерировать идеи о дополнительном заработке. Обладатель этого имени всегда верен своим убеждениям и принципам, он требователен к себе и окружающим.

Этот мужчина большую часть времени уделяет работе или развитию бизнеса, он прекрасно знает свое дело, компетентен в любых вопросах, справляется с трудностями. Может достичь успеха в любой сфере.

Так как Николай много работает, у него практически не остается времени на личную жизнь. Если Коля встретил девушку, которая ему понравилась, он может позвать ее замуж спустя пару свиданий. Будет заботливым, любящим мужем и отцом.

Согласно народным верованиям, 23 июня запрещено: заниматься тяжелым физическим трудом, начинать новые дела, рассказывать свои сны, отказывать в помощи нуждающимся, купаться в открытых водоемах, давать деньги в долг, скупиться, заглядывать в чужие окна, употреблять крепкие спиртные напитки.

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