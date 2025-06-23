Аналитик Defense Express в эфире Radio NV назвал условие для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, чтобы Силы обороны имели успехи в своих операциях, необходима информационная тишина.

Киричевский заявил, что это базовая причина, которая проявилась в ходе контрнаступления защитников в позапрошлом году, информирует издание «НБН».

Он рассказал, что анализ контрнаступлений в разных странах, проведенный исследователями, показал, что побеждала сторона, не которая имела преимущества в силах и средствах, а проводившая атаки в режиме оперативного молчания.

Аналитик объяснил, что не нужно «рассказывать восемь месяцев, куда пойдут Вооруженные силы Украины, и что они будут освобождать». Эксперт надеется, что о новое контрнаступление наших войск не будет обсуждаться в информационном пространстве, а общество узнает о его результатах.

Как сообщалось, спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, приближаются ли российские захватчики к городу Краматорск Донецкой области.