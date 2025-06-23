Генерал во время встречи с представителями СМИ рассказал, что в прошлом году СБУ предотвратила несколько покушений на лидера украинцев, информирует издание «НБН».

По его словам, в Киеве покушение на главу государства готовили два полковника УГОУ, которые работали на 5-ю службу Федеральной службы безопасности РФ. Российские агенты подыскивали людей, чтобы убить гаранта при заходе на территории ОПУ.

Также они готовили покушение на Малюка и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. СБУ осуществила мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу и задержала фигурантов.

Генерал рассказал, что в Польше готовил покушение на украинского лидера военный пенсионер, который был завербован РФ десятки лет назад. Агент должен был убить главу государства в аэропорту Жешува, рассматривались два варианта ликвидации гаранта: с использованием FPV-дрона или снайперского комплекса.

Украиская спецслужба совместно с коллегами из Агентства собственной безопасности Польши задержала пенсионера.

Как сообщалось, в российской столице задержали соратника Гиркина, который дезертировал из оккупационной армии Путина.