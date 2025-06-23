Руководитель польского внешнеполитического ведомства перед заседанием Совета Европейского Союза в Брюсселе заявил, что эскалация на Ближнем Востоке повлияет на российско-украинскую войну, информирует издание «НБН» со ссылкой на телеканал «Мы – Украина».

По его словам, Российская Федерация, воспользовавшись обострением ситуации между Израилем и Ираном, усилила воздушные налеты и бомбардировки Украины. Дипломат отметил, что сегодня еще один день смерти в Киеве и других городах страны.

Министр добавил, что эскалация в регионе ведет к росту цен на «черное золото», что может усилить финансовую устойчивость Российской Федерации.

Отметим, что 13 июня Израиль начал операцию «Львиный народ», ударив по иранским военным и ядерным объектам. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ усилит удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин предложил стать посредником на Ближнем Востоке. Эксперты ISW утверждают, что лидер россиян таким образом пытается отвлечь внимание мира от войны в Украине.

Как сообщалось, глава МИД Украины Андрей Сибига после ночного удара оккупантов по нашей стране 23 июня заявил, что цель масштабных атак РФ – показать США слабыми.